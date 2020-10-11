"العربية للطيران أبوظبي" تطلق رحلات مباشرة إلى نيبال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "العربية للطيران أبوظبي"، اليوم عن البدء بتسيير رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة النيبالية، كاتماندو اعتباراً من 17 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الناقلة في بيان أنها تسيّر هذه الخدمة الجديدة بمعدل أربع رحلات أسبوعية مما يوفر للمتعاملين خيارا جديدا وملائما يتميز بمبدء القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتمثل كاتماندو الوجهة الثامنة ضمن شبكة وجهات "العربية للطيران أبوظبي" المتنامية منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وكاتماندو عبر الموقع الإلكتروني لـ"العربية للطيران" أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر.



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