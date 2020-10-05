"نخيل" تحقق أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل العائلية الجاهزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عن تحقيقها أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل الجاهزة للسكن منذ شهر مارس من العام الجاري وذلك نظراً لإقبال المشترين على الاستثمار العقاري أو ترقية وتوسيع منازلهم.

ومع بيع أكثر من 500 منزل بين شهري مارس وسبتمبر 2020 تكون "نخيل" قد باعت فللها العائلية الفاخرة في "الفرجان" بالكامل وطرحت حالياً المرحلة السادسة من فللها الفاخرة في "ند الشبا" وذلك بعد بيع ما يقرب من 450 وحدة سكنية.

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل" إن الأشهر الستة الماضية شهدت زيادة في مبيعات المساكن العائلية الفسيحة ذات الجودة العالية حيث قام المستثمرون بشراء منزلهم لأول مرة أو الانتقال إلى منزل أكبر مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة.

وأوضح أن التغييرات في نمط الحياة بسبب فيروس كورونا أدت إلى زيادة الطلب على المساحات المعيشة العائلية الداخلية والخارجية الواسعة حيث أبدى المشترون اهتمامهم أيضاً بوجود حديقة خاصة بهم وذلك للتمتع وقضاء أوقات رائعة مع العائلة خلال الأجواء الباردة القادمة.

وأشار الى أن نخيل قامت ببيع الفلل في "الفرجان" بالكامل و تواصل بشكل يومي تسجيل مبيعات في "ند الشبا" كما أنها تستعد لزيادة المبيعات في الأسابيع المقبلة.

يقع مشروع "فلل ند الشبا" التابع لشركة "نخيل" في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي ويحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين والخليجيين نظراً للروابط الأسرية ورغبتهم في تملك منزلهم الخاص في نفس المنطقة ليكونوا بالقرب من أقاربهم.

ويوفر مجتمع "فلل ند الشبا" الواقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد وعلى بعد خطوات من أفضل المدارس العالمية سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي والعديد من المعالم الأخرى في الإمارة. ويضم المجتمع مركزا للتجزئة "بافيليون" قيد الإنشاء حالياً حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news