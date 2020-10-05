«فلاي دبي» توفر باقات عطلات متكاملة إلى المالديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» عن توفيرها باقات عطلات إلى المالديف، بأسعار تبدأ من 3641 درهماً للشخص الواحد، شاملة الرحلات، والتنقلات بالقارب السريع، والإقامة في فندق من فئة أربع نجوم.

وأفاد بيان صدر أمس بأنه ومع توسع «عطلات فلاي دبي» في عروض الفنادق والعروض الإضافية، فإنها تقدم للمسافرين باقات كاملة بأسعار معقولة، سواء اختاروا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، إذ تجمع بين أسعار الفنادق بالجملة التي يتم الحصول عليها داخلياً، والأسعار المقدمة من أطراف أخرى، مع أسعار تذاكر الطيران التنافسية.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أن أسعار تذاكر ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال إلى ماليه من دبي، تبدأ من 8925 درهماً، بينما ستبدأ أسعار الدرجة السياحية من 3625 درهماً، شاملة الضرائب.

وأشارت الشركة إلى طرحها أخيراً غطاءً تأمينياً عالمياً جديداً، لتشجيع المزيد من الناس على السفر، إذ سيحصل الركاب الذين يحجزون مع «فلاي دبي» للسفر بين الأول من سبتمبر و30 نوفمبر 2020، تلقائياً على تغطية عالمية مجانية ضد «كوفيد-19» تشمل النفقات الصحية للركاب، وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بـ«كوفيد-19» أثناء رحلتهم.

كما عقدت الناقلة شراكة مع مجموعتي «أستر للرعاية الصحية»، و«إن إم سي للرعاية الصحية» لتوفير أسعار مخفضة لفحص «PCR».

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