365 يوماً على انطلاق «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

يشكل معرض «إكسبو 2020 دبي» فرصة لجمع المجتمع العالمي بروح مفعمة بالأمل والتفاؤل، للإسهام في رسم مستقبل أفضل في عصر ما بعد «كوفيد-19»، عبر إلهام حلول جديدة ومشوّقة لتحديات العالم الأكثر إلحاحاً.

ويعتبر «إكسبو 2020 دبي» أول «إكسبو» دولي، يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث يُقام في العالم العربي، حيث سيُلهِم الحدث المرتقب، الناس عبر استضافة أنبغ العقول، وأكثر الأفكار ابتكاراً من أنحاء العالم.

ويستند الشعار الرئيس للمعرض «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، إلى الاقتناع الراسخ بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما إلا بالاستثمار في قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية، بطرق جديدة وفريدة.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» تجربة فريدة من نوعها، واحتفالاً لمدة ستة أشهر بالروح الإنسانية، التي ستُلهِم الجميع للتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

وسيشكل فرصة لإنشاء الروابط وتجديدها، وللاستمتاع بروعة برنامج الفعاليات المميز، ولممارسة الأعمال أيضاً.

يتزامن «إكسبو 2020 دبي» مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات في عام 2021، وهو ما يمثل محطة مهمة في تاريخ الدولة.

وعلى مدار تاريخها، تمكنت دولة الإمارات من إبهار العالم بنموها السريع وإنجازاتها المدهشة.

ويهدف «إكسبو 2020 دبي» إلى إلهام الناس، لتبني روح الابتكار هذه على مدى 50 سنة أخرى، على الأقل.

وسيسهم المعرض في تحقيق خطة «مئوية الإمارات 2071»، عبر دعم نمو قطاع السياحة وتحفيز تطوير المشروعات المبتكرة في دولة الإمارات، وتعزيز المكانة العالمية للدولة كوجهة مثالية لتأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها.

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