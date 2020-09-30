«الإمارات للشحن الجوي» إلى «غوادالاخارا» في المكسيك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ شركة الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلات شحن منتظمة مرتين أسبوعياً إلى «غوادالاخارا» في المكسيك اعتباراً من الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن الناقلة ستبدأ في خدمة مركز التكنولوجيا في المكسيك، بطائرات من طراز «بوينغ 777F» التي توفر طاقة شحن تصل إلى 100 طن لكل رحلة، لافتة إلى أن «غوادالاخارا» ستكون وجهة «الإمارات للشحن الجوي» الثانية في المكسيك والوجهة 15 في الأميركتين.

وبحسب الشركة، ستوفر الخدمة إلى «غوادالاخارا» مزيداً من طاقة الشحن، وفرصاً جديدة للشركات في المنطقة للتواصل مع المتعاملين عبر شبكة الناقلة المتنامية التي تغطي أكثر من 125 وجهة.

وستعمل الخدمة الجديدة يومي الإثنين والجمعة، إذ ستصل الرحلة «ئي كيه 9936» إلى «غوادالاخارا» من «مكسيكو سيتي» في الساعة 7:20 صباحاً، وتغادر في الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تشمل السلع التي يُتوقع نقلها على رحلات «غوادالاخارا» مكونات السيارات، والمنتجات الطازجة والبضائع العامة الأخرى.

يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، توفر طاقة شحن على أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض، بما في ذلك 11 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777F».

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