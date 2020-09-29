«طيران الإمارات» تُعيد مسقط وعنتيبي إلى شبكة خطوطها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستستأنف خدمات الركاب إلى عنتيبي في أوغندا (1 أكتوبر) ومسقط، (2 أكتوبر)، وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تخدمها إلى 94 مدينة.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أن الرحلات بين دبي وعنتيبي، ستعمل بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأحد والخميس والجمعة، ما يوسع شبكة خطوطها في إفريقيا لتغطي 20 وجهة، ويتيح للمتعاملين إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة وسهولة إلى وجهات في أوروبا والشرق الأقصى والأميركتين والشرق الأوسط وغرب آسيا، مع توقف قصير في دبي.

وأضافت أن الرحلة «ئي كيه 729» ستغادر مطار دبي الدولي الساعة 10:30 صباحاً وتصل إلى عنتيبي في الساعة 3:00 عصراً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 730» من عنتيبي الساعة 5:00 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 11:25 ليلاً.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أن رحلاتها إلى مسقط، ستعمل الأحد والجمعة، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 866» مطار دبي الساعة 2:15 فجراً لتصل إلى مسقط الساعة 3:30 فجراً، بينما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 867» من مسقط الساعة 4:40 صباحاً وتصل إلى دبي الساعة 5:55 صباحاً.

وأفادت الناقلة بأنها ستخدم رحلاتها إلى مسقط وعنتيبي بطائرات «بوينغ 777»، لافتة إلى أنه يمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع: (emirates.com) أو تطبيق «طيران الإمارات» أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news