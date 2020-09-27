لهذه الأسباب يفضل المسأجرون الفلل على الشقق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبح عدد كبير من المستأجرين، منذ بداية انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، يفضلون الفلل على الشقق، ما رفع الطلب عليها، وأصبحت خياراً متقدماً عند البحث.

وقال عقاريون لـ"الإمارات اليوم"، أن معادلة الطلب أصبحت لمصلحة الفلل على حساب الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن الإقامة في الفلل باتت خياراً جيداً مقابل الوحدة السكنية، في ظل تراجع كبير في القيم التأجيرية للفلل بالتزامن مع تصحيح سعري، ووجود عرض كبير في السوق.

وأوضحوا أن الفلل الخاصة تتمتع بمميزات عدة، مثل الخصوصية وتجنب مشاركة الآخرين المرافق المشتركة، مثل المصعد والمسبح، إضافة إلى انخفاض رسوم الخدمات، حالياً، للفيلا مقابل الوحدة السكنية.

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