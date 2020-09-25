«الاتحاد العقارية» تتلقى عرضاً بـ 400 مليون درهم لشراء حصة في «دبي أوتودروم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، المطوّر الرئيس لمشروع «دبي موتور سيتي»، عن حصولها على عرض لشراء حصة في شركة «دبي أوتودروم» التابعة لها بقيمة 400 مليون درهم، وذلك للاستحواذ على ما نسبته 40% من الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خليفة حسن الحمادي، إن «(الاتحاد العقارية) لديها عدد من الشركات التابعة ذات قيمة مضافة وتعمل في قطاعات حيوية تحقق نمواً مستداماً، وقد أعلنا سابقاً أننا بصدد تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة خاصة».

وأضاف أن «العرض المقدم لشراء حصة في (دبي أوتودروم) ما هو إلا إنجاز آخر يثبت مكانة الشركة وشركاتها التابعة، وما تتمتع به من أصول ذات جودة عالية تحقق قيمة مضافة ومتنامية».

وتابع الحمادي أن «الشركة تعمل على دراسة العرض المقدم، وستتم مناقشته خلال انعقاد مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة مساهمي الشركة»، مشيراً إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى وفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات المرعية بهذا الشأن.

- الشركة ستناقش العرض المقدم خلال انعقاد مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

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