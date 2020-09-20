قصة برج:«سيلفرين».. برجان تجمعهما بركة سباحة

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يتكوّن مشروع «سيلفرين» السكني المطل على الواجهة المائية في منطقة مرسى دبي «المارينا»، من برجين يتصلان من الأسفل معاً عن طريق منصة «بوديوم» تتضمن بركة سباحة ومنصة تشميس.

ويحتضن المشروع، الذي يُعد تحفة معمارية، مجموعة من الوحدات التجارية التي تتضمن «سوبر ماركت»، فضلاً عن نادٍ صحي.

ويختلف عدد الطوابق في كل برج عن الآخر، حيث يتألف برج «سيلفرين A» من 34 طابقاً، بينما يتألف برج «سيلفرين B» من 25 طابقاً، ويضم البرجان 598 وحدة سكنية.

يمتاز المشروع، الذي طورته شركة «بالما» العقارية وصممته المهندسة المعمارية هيزل وونغ، بموقعه القريب من العديد من الأماكن الترفيهية، والمراكز التجارية، وخطوط المواصلات، وغيرها من المرافق. ويمكن للسكان التنقل بسهولة إلى مناطق دبي الأخرى بفضل قرب المشروع من شارع الشيخ زايد.

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