«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى موسكو مجدداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستعيد طائرتها «الإيرباص A380» العملاقة لخدمة رحلاتها إلى مطار «موسكو دوموديدوفو» لتوفير خيارات سفر أوسع لعملائها.

وأشارت الناقلة في بيان إلى أنها استأنفت خدمة العاصمة الروسية خلال الأسبوع الماضي، لكن الطلب القوي دفعها إلى اتخاذ قرار تشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري، موضحة أنها تشغل حالياً طائرات «A380» إلى خمس مدن هي: القاهرة، باريس، لندن هيثرو، جوانزو، تورنتو.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن رحلاتها إلى موسكو تعمل يومي الجمعة والسبت، حيث إنه في أيام الجمعة، تغادر الرحلة «ئي كيه 133» مطار دبي الدولي الساعة 10:10 لتصل إلى موسكو الساعة 2:25 بعد الظهر، بينما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 134» من مطار «موسكو دوموديدوفو» الساعة 5:35 مساء وتصل إلى دبي الساعة 11:35 ليلاً، أما في أيام السبت فتغادر الرحلة «ئي كيه 131» دبي الساعة 4:15 عصراً وتصل إلى موسكو في الساعة 8:30 مساءً، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 132» موسكو في الساعة 11:20 ليلاً وتهبط في مطار دبي الدولي الساعة 5:30 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموسكو).

وذكرت الناقلة أن الحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي: «emirates.com» أو عن طريق وكلاء السفر، لافتة إلى أنه يتوافر أمام المسافرين مع «طيران الإمارات» إلى موسكو إمكانية مواصلة رحلاتهم مع الناقلة الروسية الشريكة في الرمز «S7 إيرلاينز» إلى عدد كبير من الوجهات الإقليمية.

يشار إلى أن شبكة «طيران الإمارات» العالمية تغطي حالياً 85 محطة، وتوفر أمام عملائها إمكانية السفر براحة وأمان إلى دبي وعبرها بين الأميركتين وأوروبا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا.

شبكة «طيران الإمارات» العالمية تغطي 85 محطة حالياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news