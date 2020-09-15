«دناتا»: 91% من سكان الإمارات يفضلون السياحة الداخلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف استطلاع أجرته «دناتا للسفريات» شمل آلاف الأشخاص في دولة الإمارات، أن الأغلبية الساحقة من المسافرين يرغبون في استكشاف المزيد داخل الدولة في العامين الجاري والمقبل.

وردّ 91% من المستطلعة آراؤهم، بالإيجاب، على التفكير في مرات أكثر للسفر في مختلف مناطق دولة الإمارات في 2020/‏‏‏ 2021.

وسجلت رأس الخيمة شعبية، إذ قال 55% من المشاركين إنهم يرغبون في استكشاف المزيد من الإمارة العام المقبل، تلتها الفجيرة ثم دبي.

وأعلنت «دناتا للسفريات» عن نتائج هذا الاستطلاع في الوقت الذي تشهد دولة الإمارات إقبالاً قوياً على السياحة الداخلية، كما يتوقع الخبراء مزيداً من السفر عبر الدولة طوال عام 2020 وما بعده.

وقال 50% من المشاركين إنهم يفضلون «العطلات الشاطئية»، يليها العطلات والمغامرات خارج المدن وفي الجزر.

وقالت رئيسة قسم البيع بالتجزئة والمنتجات في «دناتا للسفريات» إيميلي جنكينز، إن «الإمارات هي وجهة السفر الأولى المفضلة لسكانها دائماً، خصوصاً في الوقت الحاضر، إذ تضم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية في الصحراء والجبال والبحر، فضلاً عن الجزر ومعالم الجذب في المدن، وأفضل الفنادق والمنتجعات التي تلبي خيارات ومتطلبات الجميع».

وأضافت: «على الرغم من أننا بدأنا نشهد تسارعاً في الحجوزات إلى وجهات عطلات شهيرة، مثل جزر المالديف وسيشل، فإن الطلب على السياحة في دولة الإمارات لايزال قوياً».

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