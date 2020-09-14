«دبي الجنوب للعقارات» تستثمر 500 مليون درهم في تطوير «سكني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات أن استثماراتها في تطوير مشروعها «سكني»، المخصص لمساكن الموظفين، وصلت إلى 500 مليون درهم.

وذكرت الشركة في بيان، أن المقيمين في «سكني»، يستفيدون من أحدث الخصائص التي تشمل مرافق الطبخ الذاتي، وقاعة طعام تتسع لأكثر من 2000 شخص في وقت واحد، كما تم تزويد كل مبنى بقاعة متعددة الأغراض، وساحات تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، فضلاً عن أماكن مخصصة للدراجات الهوائية، ومواقف مغطاة للحافلات.

وأضافت أنه يوجد في المشروع مجمع رياضي يضم ملاعب لكرة القدم و«الكريكيت»، إضافة إلى ملعبين لكرة الريشة، وآخرين لكرة السلة، ومثلهما للكرة الطائرة، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من جميع هذه المرافق على مدار 24 ساعة.

ووفقاً للبيان، تتوافر أيضاً مواقف فسيحة للسيارات والحافلات، قادرة على استيعاب جميع مركبات المقيمين والزوار بعد التوسعة الأخيرة. وعلاوة على ذلك، يوفر هذا المشروع الاستثنائي لقاطنيه خدمة الـ«واي فاي» المجانية في جميع المباني، ما يتيح لهم التواصل مع عائلاتهم في الخارج.

ويمكن الدخول إلى المجمع من بوابتين منفصلتين، لشركات المنطقة الحرة والشركات غير التابعة لها على التوالي، وتخضعان بالكامل للمراقبة بواسطة الكاميرات، لضمان سلامة جميع السكان. ويتميز المشروع بوجود مبنى مخصص للنساء فقط، مع متجر بقالة داخل المبنى.

وتم تعزيز المشروع بنظام تكييف مركزي بالكامل، لتحسين التهوية، ما يميزه عن المشروعات الأخرى المخصصة لسكن العمال في دبي، كما يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة المعمول بها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليكون بمثابة مكان مثالي للعاملين في موقع المعرض.

وسيتم افتتاح مركز تجاري للتجزئة ضمن المشروع، يضم «غراند سوبر ماركت»، وأربعة مطاعم وكافيتريا، وصالون حلاقة، وصيدلية، وعيادة، ومتاجر للأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، ومحلاً للصرافة، لتوفر جميعها قيمة مضافة ومميزة، تضمن للمقيمين فيه نمط حياة فريداً من نوعه.

ويصل عدد المقيمين في المشروع حالياً إلى 7000 شخص، أي ما يمثل نسبة إشغال قدرها 80% تقريباً في 10 مبانٍ، جميعها مجهزة بغرف عزل طبية، لضمان سلامة السكان.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع أخيراً لتوفير 900 غرفة إضافية في ستة مبان جديدة بأحدث التصاميم، لتلبية الطلب من جانب المتعاملين.

وقال محمد العوضي من شركة دبي الجنوب للعقارات، إنه «عند ظهور جائحة (كوفيد-19)، بات الكثير من الشركات يدرك أهمية الصحة والسلامة، والتعامل معها بأهمية قصوى عند تأمين الإقامة للموظفين».

وأضاف أن «بناء مجمع لهذا الغرض، مع توفير البيئة الأفضل، سيسهم في تعزيز قدرات العاملين والتزامهم وحيويتهم، كما يرفع من إنتاجيتهم، وهذه هي الأولويات التي تراعيها منطقة دبي الجنوب منذ اليوم الأول للبدء بتطوير (سكني)».

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