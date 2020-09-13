"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها بين دبي وعمّان

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي، إن الرحلات الجوية بين دبي وعمّان عاودت نشاطها من جديد.

وأضافت المؤسسة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "يسعدنا الترحيب بالخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار دبي الدولي".

ووصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية عبر مطار دبي الدولي، إلى 114 وجهة عالمية، تشغلها 33 شركة طيران بدأت عملياتها المجدولة في مطار دبي، بما في ذلك شركات الركاب والشحن الجوي، وفقاً للمؤسسة.

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