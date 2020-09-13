«رُكان».. أماكن مفتوحة ومساحات خضراء

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مشروع «رُكان السكني»، الذي يُعد من المشروعات العقارية الراقية في «دبي لاند»، بجوار منطقة المرابع العربية وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية.

وتم تخصيص 70% من مساحة المشروع للأماكن العامة المفتوحة والمساحات الخضراء، بتصاميم تعكس اهتمام المشروع الأول بالسكان ليحظوا بفرصة الإقامة في بيئة تنعم بأجواء إيجابية.

ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات يتكوّن من فلل، و«تاون هاوس»، و«توين هاوس»، إضافة إلى «استديو هات»، وشقق فاخرة بمساحات متنوعة.

كما يضم منطقة تجارية تتكوّن من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن مميزة للتنزه، إلى جانب مرافق ترفيهية تضم ملاعب تنس، ونوادي رياضية.

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