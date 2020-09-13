«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الرباط والدار البيضاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، أنها ستستأنف رحلات الركاب من أبوظبي إلى كل من العاصمة المغربية الرباط ومدينة الدار البيضاء، ابتداء من 18 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستشغل رحلات عودة من أبوظبي إلى الدار البيضاء بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، على أن يتبع ذلك تشغيل رحلات مباشرة بين أبوظبي والرباط في 28 أكتوبر 2020.

وأضافت أنه يمكن للمسافرين الراغبين في الحجز زيارة موقع الشركة (www.etihad.com) للاطلاع على الخيارات المتوافرة وعلى القوانين المطبقة، كما يمكن حجز التذاكر لتلك الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية أو بالاتصال بمركز الاتصال التابع لـ«الاتحاد للطيران» أو الحجز عبر وكلاء السفر.

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