الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى الرباط والدار البيضاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على استئناف رحلات الركاب من أبوظبي إلى كل من الرباط والدار البيضاء في المملكة المغربية، إبتداءً من 18 سبتمبر الجاري، ستشغل الاتحاد للطيران رحلات عودة من أبوظبي إلى الدار البيضاء بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا. سيتبع هذه الخدمة تشغيل رحلات مباشرة بين العاصمتين، أبوظبي والرباط، في 28 أكتوبر 2020.

ويمكن للضيوف الراغبين بالحجز زيارة موقع الإتحاد للطيران لاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية أو بالاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران، أو الحجز عبر وكلاء السفر.

ومع اضافة وجهتي الرباط والدار البيضاء سيزيد عدد الوجهات التي تشغلها الناقلة إلى 58 وجهة حول العالم.

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