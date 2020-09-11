«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الدار البيضاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري، ما يوسع شبكة خطوطها في إفريقيا لتغطي 14 وجهة، في وقت تمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها في القارة، وعبر العالم، لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن رحلاتها بين دبي والدار البيضاء ستعمل بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، أيام: الأحد والأربعاء والجمعة، موضحة أن الرحلة رقم «ئي كيه 751» ستغادر مطار دبي الدولي في الساعة 7:25 صباحاً، لتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 12:45 بعد الظهر، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 752» من مطار الملك محمد الخامس في الساعة 2:45 بعد الظهر، لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 من صباح اليوم التالي، بالتوقيت المحلي لكل من الإمارات والمغرب.

وأكدت الشركة أن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات عموماً) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بصرف النظر عن البلد الذي يأتون منه، كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات. وأشارت الشركة إلى أن سياسات الحجز الخاصة بـ«طيران الإمارات» توفر المرونة، إذ يمكن للمتعاملين الذين يشترون تذاكر الناقلة حتى 31 أغسطس 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات المتعلقة بـ«كوفيد-19».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً للمتعاملين، بصرف النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، لافتة إلى أن هذه التغطية تسري على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة.

إلى ذلك، أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت» عن استئناف رحلاتها إلى دبي، أمس، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها، وبحسب وكالة «تاس» للأنباء، أنه سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعياً بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، وسيتوجب على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديداً قبل 96 ساعة من موعد الوصول، إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بالفيروس، كما سيتعين إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news