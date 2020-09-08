«طيران الإمارات» تردُّ 5 مليارات درهم إلى المتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن أنها أعادت لمتعامليها، حتى الآن، ما يزيد على خمسة مليارات درهم، قيمة طلبات استرجاع متعلقة بجائحة «كوفيد-19»، محققة بذلك تقدماً كبيراً في التزامها بإكمال المطالبات المقدّمة.

وأوضحت «طيران الإمارات»، في بيان، أنها أنجزت تسوية أكثر من 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس الماضي، ما يمثل 90% من المطالبات، وبما يشمل جميع الطلبات الواردة من المتعاملين حول العالم حتى نهاية يونيو 2020، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب مزيداً من المراجعة اليدوية.

موارد إضافية

وأكدت الناقلة أنها سخّرت، منذ انتشار الجائحة، موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات، مشيرة إلى أنها تواصل العمل، أيضاً، مع شركائها لتسهيل عمليات رد الأموال للمتعاملين، الذين حجزوا رحلاتهم مع الناقلة من خلال وكلاء السفر، بما في ذلك إتاحة تسوية المبالغ المستردة مباشرة عبر أنظمة الحجز العالمية «GDS».

معالجة سريعة

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «التزامنا تجاه متعاملينا لا يُضاهى، وكل طلب استرداد مهم لدينا، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية الكم الهائل وغير المسبوق، والذي تسبب فيه الوباء».

وأضاف: «معظم المطالبات واضحة ومباشرة، ونقوم بمعالجتها بسرعة، لكن هناك حالات تستغرق من موظفينا وقتاً أطول لمراجعتها يدوياً وإكمالها، نحن ممتنون لمتعاملينا على صبرهم وتفهمهم».

استئناف العمليات

ومع العودة البطيئة لفتح أسواق السفر العالمية، تواصل «طيران الإمارات»، تدريجياً، استئناف تشغيل عمليات الركاب حول العالم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية، الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة متعامليها وموظفيها.

وأطلقت «طيران الإمارات» سلسلة من المبادرات الرائدة في الصناعة، لبث الطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين عند سفرهم، بدءاً من تدابير السلامة الحيوية في كل خطوة من رحلتهم، إضافة إلى توفير التغطية الطبية، مجاناً، لمن تظهر عليه أعراض «كوفيد-19» أثناء رحلته بعيداً عن وطنه، وحتى سياسات الحجز المرنة.

رحلات

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تسيّر، حالياً، رحلات إلى أكثر من 80 مدينة. ويمكن للمتعاملين التوقف أو السفر إلى دبي، التي تستقبل الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمع، فإن اختبار PCR، للكشف عن «كوفيد-19» إلزامي لجميع المسافرين القادمين والعابرين (الترانزيت)، الذين يصلون إلى دبي (والإمارات)، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات، والمقيمون والسياح، بغض النظر عن الدولة التي يأتون منها.

علاج مجاني

كما تقدم «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19»، مجاناً، لمتعامليها بغض النظر عن وجهتهم، أو الدرجة التي يسافرون فيها، حيث تسري هذه التغطية على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة، حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً، بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن المتعاملين يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان، حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى، بعد وصولهم إلى وجهتهم مع «طيران الإمارات». ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل، أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية.

مرونة

توفر سياسات الحجز، الخاصة بـ«طيران الإمارات»، المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء، الذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات» حتى 30 سبتمبر 2020، للسفر حتى 30 نوفمبر 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19»، أو عندما يحجزون تذكرة «مرنة» Flex، أو «بالغة المرونة» Flex plus.

• «الشركة» تعمل على تسهيل رد الأموال إلى المتعاملين، الذين حجزوا رحلات من خلال وكلاء سفر.

• «طيران الإمارات» تسيّر، حالياً، رحلات إلى أكثر من 80 مدينة.

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