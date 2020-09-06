«طيران الإمارات» تستأنف خدمة لاغوس وأبوجا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى لاغوس في السابع من سبتمبر الجاري، وإلى أبوجا في التاسع من الشهر نفسه.

وبذلك يرتفع عدد الوجهات الإفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 13 مدينة مع إضافة المدينيتن النيجيريتين، كما يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 84 وجهة في سبتمبر، لتوفر لمتعامليها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

وأشارت الناقلة في بيان إلى أنها تواصل الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى.

وأوضحت أن الرحلات إلى لاغوس ستعمل بمعدل أربع مرات في الأسبوع، أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة، بينما الرحلات إلى أبوجا ومنها ستعمل بمعدل يومي، لافتة إلى أن الحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي: (emirates.com) أو عن طريق وكلاء السفر.

وأضافت الناقلة أنه يمكن للعملاء من كلتا المدينتين النيجيريتين السفر براحة وأمان إلى دبي أو عبرها إلى مختلف محطات «طيران الإمارات» في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

وأكدت أنه لضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

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