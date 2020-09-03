«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى أكرا وأبيدجان 6 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الغانية، أكرا، وإلى مدينة أبيدجان في ساحل العاج، اعتباراً من السادس من سبتمبر الجاري.

وبذلك يرتفع عدد الوجهات الإفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 11 مدينة، فيما يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 81 وجهة في سبتمبر، لتوفر لعملائها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن الرحلات ستعمل بتواصل من دبي إلى أكرا ثم إلى أبيدجان والعودة إلى دبي ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام طائرات الـ«بوينغ 777-300ER»، مشيرة إلى أن الحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي: (emirates.com) أو عن طريق وكلاء السفر.

وأضافت أنه يمكن للعملاء من مختلف محطات «طيران الإمارات» التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوّار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وأكدت أنه لضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

يُشار إلى أن «طيران الإمارات» تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع «طيران الإمارات».

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