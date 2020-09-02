«تنظيم الاتصالات» تحبط 555 ألف هجمة إلكترونية في 8 أشهر

المصدر: أيوظبي - الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأنها أحبطت 555 ألفاً و321 هجمة إلكترونية على مواقع إلكترونية في الدولة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك بعد تصاعد الهجمات من جانب مجرمي الإنترنت، الذين يحاولون استغلال تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان: «حالة الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات»، أنها تمكّنت من منع وإحباط 123 ألفاً و102 هجمة إلكترونية، خلال أغسطس الماضي وحده، لافتة إلى أن الهجمات تنوّعت بين برمجيات خبيثة، وثغرات أمنية، وتصيّد، ونصب واحتيال إلكتروني.

وكشفت «تنظيم الاتصالات» أن هجمات البرمجيات الخبيثة شكلت نسبة 74% من إجمالي الهجمات التي أحبطتها، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها، بغرض تدمير الأنظمة والبرامج، أو التأثير فيها، أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني.

ووفقاً للهيئة، تشمل البرمجيات الخبيثة: الفيروسات، وبرامج الفدية الخبيثة، وبرامج التجسس، كما شملت الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية بنسبة 10%، وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير فيها، إضافة إلى 16% هجمات «تصيد إلكتروني»، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة، لخداع المستخدم، لتسليم بياناته الخاصة، مثل كلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر رسائل أو مواقع إلكترونية مزيفة.

وأكدت الهيئة أنها نجحت في معالجة 210 حوادث سيبرانية، خلال أغسطس الماضي، منها 136 هجمة كان تأثيرها شديداً، و69 هجمة متوسطة، وخمس هجمات منخفضة التأثير، لافتة إلى أن الحوادث الأكثر شيوعاً هي الثغرات الأمنية، ودخول غير مصرح به، ونشاط غير مصرح به.

وأوضحت أنها تمكنت من اكتشاف 43 ثغرة عبر اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، والكشف الاستباقي، خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أنها تقوم من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لها، بنشر الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، ودعم وبناء القدرات في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الأمن السيبراني، من خلال ورش توعية ودورات تدريبية، لافتة إلى استفادة 220 شخصاً من تلك الورش، بينما استفاد من الدورات التدريبية 80 متدرباً خلال أغسطس الماضي.

الهجمات الشائعة خلال شهر أغسطس

CVE-2020-8222

CVE-2020-8218

CVE-2020-3446

CVE-2020-15858

CVE-2020-13699

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