الكويتي: الإمارات تتصدى لموجة هجمات سيبرانية على قطاعات حيوية أخيراً

كشف رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، عن ارتفاع الهجمات السيبرانية التي استهدفت الدولة بأربعة أضعاف خلال الأزمة الأخيرة، مؤكداً نجاح المنظومة الوطنية في التصدي، خلال الفترة الماضية، لموجة هجمات سيبرانية نوعية طالت قطاعات حيوية وشخصيات ورموزاً، وسعت لتسريب بيانات ونشر أفكار ضالة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» نجاح الفرق الوطنية في تدارك وتأمين الأنظمة ضد الثغرة البرمجية العالمية الشهيرة في نظام «بي إتش بي» (PHP)، التي هددت أكثر من 70% من منظومات ومواقع الإنترنت عالمياً، بفضل الاستجابة الفورية ونشر الإرشادات الاستباقية لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.

فيما كشفت بلدية دبي خلال «أسبوع الأمن السيبراني» الذي تنظمه على مدار ثلاثة أيام، عن مشروعاً تقنياً متقدماً قيد التطوير يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، لتعزيز قدرات الدفاع السيبراني وتسريع الاستجابة للتنبيهات الأمنية، وتعزيز منظومة الدفاع الاستباقي لحماية أنظمتها وبنيتها التحتية الرقمية للقطاع البلدي في الإمارة من التهديدات السيبرانية المتطورة.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن حماية المنظومات الرقمية وتأمين أطر الذكاء الاصطناعي (Agentic Framework) في مختلف القطاعات حظيت بأولوية قصوى وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» خلال مشاركته في «أسبوع الأمن السيبراني» أن الهجمات السيبرانية شهدت قفزة نوعية وارتفاعاً كبيراً بلغت أربعة أضعاف، حيث ارتفعت معدلات الهجمات خلال أوقات الأزمات من 200 ألف هجمة لتصل إلى نحو 800 ألف هجمة، مشيراً إلى نجاح المنظومة الوطنية في التصدي لأكثر من 750 ألف هجمة نوعية خلال الفترة الماضية، استهدفت قطاعات حيوية، وشخصيات، ورموزاً، وسعت إلى تسريب بيانات ونشر أفكار ضالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف عن نجاح الفرق الوطنية في تدارك وتأمين الأنظمة ضد الثغرة البرمجية العالمية الشهيرة في نظام «بي إتش بي» (PHP)، التي أثرت في أكثر من 70% من منظومات ومواقع الإنترنت حول العالم، مؤكداً أن الاستجابة الفورية ونشر التعليمات والإرشادات الرئيسة أسهمت في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة.

وأشار إلى أن التصاعد في حدة الهجمات السيبرانية جاء بالتوازي مع التطورات الميدانية والعسكرية في المنطقة، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة (الدرون)، لافتاً إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل المهاجمين سهّل وتيرة الاختراقات وسرعتها.

وشدد الكويتي على أن التطور التكنولوجي المستمر يتطلب امتثالاً صارماً لمعايير وسياسات الأمن السيبراني في كل التطبيقات والسيرفرات والمواقع.

من جانبه، كشف مدير مكتب الأمن المؤسسي في بلدية دبي، المهندس ناصر حسن، لـ«الإمارات اليوم» عن تطوير تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، لتعزيز قدرات الدفاع السيبراني وتسريع الاستجابة للتنبيهات الأمنية والتعامل مع الحوادث الرقمية بصورة أكثر سرعة وأتمتة، مشيراً إلى أن الحلول لاتزال قيد التطوير والتنفيذ، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حماية أنظمتها وبنيتها التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية المتطورة، وأشار إلى أن البلدية توظف أساليب تفاعلية قائمة على التلعيب (أساليب تفاعلية قائمة على توظيف عناصر الألعاب) في برامج التوعية السيبرانية، لتدريب الموظفين على اختيار كلمات مرور قوية، والحفاظ على سرية المعلومات، والحذر عند مشاركة البيانات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إحدى المبادرات التدريبية تعتمد على محاكاة أساليب المخترقين، من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تجريبية وآمنة إلى الموظفين، بالتنسيق والحصول على الموافقات الداخلية اللازمة، بهدف تدريبهم على اكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي، وفهم أساليب المهاجمين.

وتُنظِّم بلدية دبي النسخة الأولى من «أسبوع الأمن السيبراني»، خلال الفترة بين 27 إلى 29 أكتوبر 2026، بهدف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وأمن المعلومات.