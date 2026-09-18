باحثون يستخدمون "كلود أوبس" من "أنثروبيك" لاختراق نظام "أوبن ايه آي" الداخلي

أعلنت مجموعة أبحاث أمنية، اليوم الجمعة، أنها اخترقت الأنظمة الداخلية لشركة "أوبن ايه آي" المطوّرة لنموذج "تشات جي بي تي" باستخدام أحدث برمجيات منافستها "أنثروبيك"، ما يعكس قدرة هذه التكنولوجيات على شنّ هجمات سيبرانية.

وأشار الباحثون في مجموعة "هاكترون" إلى أنهم عثروا على ثغرة أمنية في منتدى المساعدة العامة لـ"أوبن ايه آي" الذي تديره منصّة "ديسكورس"، سمحت لهم بالاستيلاء على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت المجموعة في مدوّنة لها "أبلغنا في الحال أوبن ايه آي وديسكورس وقمنا بالتنسيق معهما لحلّ المشكلة".

وأضافت "نثمّن الانتباه الذي أولتاه للتفاصيل والتسوية السريعة للمشكلة".

وأكّدت "أوبن ايه آي" إصلاح العطل في حوالي 14 ساعة من إبلاغها به وقدّمت للباحثين مكافأة بقيمة 6500 دولار.

وقال درو بوزاتيري الناطق باسم المجموعة "نشكر الباحثين على اتصالهم بنا وتشارك خلاصاتهم معنا".

وكشف الباحثون أنهم استخدموا في بادئ الأمر نموذج "كلود أوبس 4.8" من "أنثروبيك" لرصد الثغرة في البرمجية واستغلالها، لكن الأمر كان معقّدا.

وبعد صدور النسخة الخامسة من "كلود أوبس"، تسنّى لهم استغلال الثغرة بالكامل في خلال ثلاث ساعات تقريبا.

ولم يلجأ الباحثون إلى "كلود ميثوس" وهو نموذج أكثر تطوّرا من "أنثروبيك" يُحصر استخدامه بالمنظمات المعنية بصون الأمن السيبراني. وقالت الشركة إن "ميثوس" يتمتّع بأقوى قدرات صمّمتها في هذا المجال.

وأشارت "هاكترون" من جانبها إلى أن الثغرة التي رصدتها ليست حكرا على نماذج "أوبن ايه آي" وهي شائعة في منتجات كثيرة مثل تلك التي تصدرها "سلاك" أو "ميتا".

وقالت إنها تجري مزيدا من الاختبارات المماثلة مع شركات أخرى.

وتفاقم هذه الحادثة من المخاوف المتنامية إزاء قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على شنّ هجمات سيبرانية أسرع وأرخص كلفة، كانت تستغرق سابقا أشهرا من التحضير وطواقم متخصّصة.