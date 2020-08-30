%63 نمواً في الإنفاق الاستهلاكي بالإمارات خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت إحصاءات للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نمواً في معدلات الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات بنسبة 63% خلال أغسطس 2020، مقارنة مع نهاية مارس الماضي.

وشمل النشاط المسجل خلال أغسطس 2020 معظم القطاعات، منها قطاع المطاعم الذي سجل نمواً بنسبة 75% خلال أغسطس الجاري مقارنة مع نهاية مارس، فيما نما الإنفاق في قطاع الملابس ومستلزماتها بنسبة 78%، بينما ارتفع الإنفاق في قطاع الفنادق بنسبة 29%.

آثار إيجابية

وتفصيلاً، سجل الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات المزيد من النمو خلال أغسطس الجاري، وذلك للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على معظم الأنشطة التجارية في الدولة التي عادت إلى النشاط تدريجياً منذ يونيو الماضي بعد حالة التباطؤ التي سيطرت عليها في وقت سابق.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نمو معدلات الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 63% خلال أغسطس 2020 مقارنة مع نهاية مارس من العام ذاته.

وكانت آخر الأرقام التي أصدرتها الهيئة، أظهرت أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الإمارات بلغ 601.8 مليار درهم، فيما وصل نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 63 ألفاً و300 درهم، بينما بلغ متوسط الإنفاق الشهري 5275 درهماً خلال عام 2019.

حجم الإنفاق

وبحسب المفاهيم الاقتصادية، فإن الإنفاق الاستهلاكي يمثل حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة، مثل السيارات والأثاث وغير المعمرة، كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إلى جانب الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويُعد الإنفاق الخاص محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني، وذلك بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على المشروعات، والذي يسهم بدوره في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والخدمية وبقية القطاعات الأخرى في الدولة.

قطاعات

وشمل النشاط المسجل خلال أغسطس 2020 معظم القطاعات، منها قطاع الفنادق الذي ارتفع فيه الإنفاق بنسبة 29% مقارنة مع نهاية شهر مارس الماضي. ووصل عدد المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) في دولة الإمارات إلى نحو 1136 خلال العام الماضي. كذلك شهد الإنفاق في قطاع المطاعم نمواً بنسبة 75% خلال أغسطس الجاري مقارنة مع نهاية مارس الماضي، فيما نما الإنفاق في قطاع الملابس ومستلزماتها بنسبة 78%.

المواد الغذائية والأدوية

على الرغم من تباطؤ الإنفاق على قطاع المواد الغذائية والأدوية بنسبة 32% خلال أغسطس من عام 2020 مقارنة مع نهاية شهر مارس من العام ذاته، إلا أنه لايزال مرتفعاً بنسبة 23% في حال مقارنته مع شهر أغسطس من عام 2019.

• الإنفاق في قطاع المطاعم سجل نمواً بنسبة 75%، وفي الفنادق ارتفع 29%.

• نمو الإنفاق الاستهلاكي في الدولة انعكس إيجاباً على معظم الأنشطة التجارية.

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