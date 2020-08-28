«هب 71» تستقطب الشركات الناشئة الأميركية

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت «هب 71» Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تقودها شركة «مبادلة للاستثمار»، عن إبرام شراكة مع شركة TechWadi، التي تضم شبكة تتخذ من «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة مقراً، وهي مؤسسة غير ربحية رائدة تبني علاقات وشراكات مثمرة يستفيد منها روّاد الأعمال والمستثمرون في كل من «وادي السيليكون» ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدعم هذه الشراكة استراتيجية أبوظبي الرامية إلى أن تصبح منظومة تكنولوجية عالمية، لتحفيز الشركات الناشئة في دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم، لتحقيق النجاح.

وسيسهم برنامج «Hub71 X TechWadi» في تعزيز التبادل المعرفي العابر للحدود، وتدفق الصفقات الاستثمارية، واستفادة الطرفين من الإمكانات المتوافرة بالسوق، وفي الوقت نفسه ستُمنح الأولوية للشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء من الولايات المتحدة للاستفادة من برنامج حوافز «هب 71» ومنظومتها.

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