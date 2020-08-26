طيران الإمارات تستأنف رحلاتها الى كوناكري وداكار 3 سبتمبر

المصدر: دبي -وام

تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الغينية كوناكري والسنغالية داكار اعتبارا من 3 سبتمبر المقبل وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 8 مدن.

وستعمل الرحلات بتواصل من دبي إلى كوناكري ثم إلى داكار والعودة إلى دبي مرتين في الأسبوع بطائرات البوينج 777-300ER والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وبإضافة خدمة كوناكري وداكار المتصلة سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 77 وجهة في مطلع سبتمبر لتوفر لعملائها سفرا مريحا وآمنا عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزاميا لجميع الركاب العابرين "الترانزيت" والقادمين إلى دبي "والإمارات العربية المتحدة" قبل ركوب الطائرة بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

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