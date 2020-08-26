«جي تي إيه دناتا» تستعد لإطلاق عمليات المناولة الأرضية في فانكوفر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حصلت شركة «جي تي إيه دناتا» GTA dnata، المشروع المشترك لـ«دناتا» في كندا، على ترخيص لمدة خمس سنوات، لممارسة أنشطة المناولة الأرضية في كندا.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستباشر الشركة عملياتها في مطار فانكوفر الدولي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، إذ ستقدم للناقلات الجوية العاملة بالمطار خدمات عالية الجودة وآمنة، لساحة وقوف الطائرات والركاب وعمليات الشحن.

وتعمل «جي تي إيه دناتا» في تورنتو كشريك موثوق به لـ17 ناقلة جوية، حيث قدمت خدماتها، خلال العام الماضي، لأكثر من 1.2 مليون راكب، وتعاملت مع 90 ألف طن من البضائع، في مطار تورنتو بيرسون الدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة «جي تي إيه دناتا»، ماريو دي أورسو: «يسعدنا توسيع شبكتنا، وإطلاق عملياتنا في فانكوفر، لقد حان الوقت للقيام بهذه الخطوة، لأن التزامنا بالسلامة والجودة والتميز في الخدمة، أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وكانت «دناتا» دخلت سوق الطيران الكندية عام 2016، بتأسيس «جي تي إيه دناتا»، من خلال الاستحواذ على حصة 50% من عمليات الشحن والمناولة الأرضية لشركة GTA Aviation في مطار تورونتو بيرسون الدولي.

وواصلت الشركة، منذ ذلك الحين، الاستثمار في تطوير فريقها وبنيتها التحتية ومعداتها، وهي تقدم اليوم خدمات جوية موثوقة بفريقها المكون من 700 موظف.

خدمات «دناتا»

تقدم شركة «دناتا»، المزود العالمي للخدمات الجوية، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين لأكثر من 300 شركة طيران، في 126 مطاراً بـ19 دولة.

وتعاملت فرق «دناتا» المتخصصة، خلال السنة المالية 2019 - 2020، مع 681 ألف طائرة، و2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت على الطائرات أكثر من 93 مليون وجبة.

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