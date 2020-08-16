«إكسبو 2020 دبي» يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة عقوداً بـ 5 مليارات درهم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأن حجم العقود، التي جرت ترسيتها على شركات صغيرة ومتوسطة إلى الآن، بلغ خمسة مليارات درهم، منها تعاقدات مباشرة بقيمة 2.1 مليار درهم، وتعاقدات غير مباشرة بقيمة 2.9 مليار درهم.

وأضاف المكتب، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد المورّدين المسجلين لتنفيذ أعمال مع «إكسبو 2020 دبي»، وصل إلى 2260 شركة صغيرة ومتوسطة.

ويشكل المعرض منصة مثلى للأعمال التجارية، تولي أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، وتأسيس فرص العمل، وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للدخل والمنافع، وبما يدعم هدف «إكسبو 2020 دبي» المتمثل في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيقام في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، أول «إكسبو» دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 دولة، فضلاً عن شركات ومنظمات دولية ومؤسسات أكاديمية.

وسيمثل «إكسبو 2020 دبي» رحلة لاستكشافات بلا نهاية، إذ سيتمكن الزوار من التعرف إلى أحدث الابتكارات والاكتشافات، حيث سيجتمع المشاركون، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، والشركات والمؤسسات الأكاديمية، لتسليط الضوء على الحلول الواقعية للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وستُلهم موضوعات «إكسبو 2020 دبي» الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة، الزوار، لبذل مجهود فعلي في التفكير والعيش بطريقة مختلفة، وستُجدد لديهم الأمل بإمكانية تغيير العالم تغييراً إيجابياً يدوم أثره، عبر التعاون.

ويمتد «إكسبو 2020 دبي»، على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة، ويقع في «دبي الجنوب» قرب مطار آل مكتوم الدولي.

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