910 ملايين درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.422 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباح الشركة 910 ملايين درهم.

وأوضحت الشركة في بيان أنه خلال الربع الثاني من عام 2020، بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 793 مليون درهم، وصافي الربح 511 مليون درهم.

مرونة

وأضافت الشركة، أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد خلال النصف الأول من العام، استمرت الشركة في تعزيز مرونة أدائها مسجلةً زيادة بنسبة 7.6% في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأشارت «أدنوك للتوزيع» إلى أنها حافظت على مركزها المالي القوي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إذ بلغت سيولة الشركة 5.2 مليارات درهم في 30 يونيو 2020، بما في ذلك 2.4 مليار درهم في صورة نقدية، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

كما شهدت الشركة تحسّناً في كميات الوقود المباعة نتيجة لتخفيف قيود الحركة على مستوى الدولة، حيث وصل معدّل كميات الوقود المباعة خلال يوليو 2020 إلى 90% من كميات الوقود المباعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

نمو

وركزت الشركة جهودها خلال النصف الأول من عام 2020 للحفاظ على صحة وسلامة عملائها، وموظفيها، والمجتمع المحلي من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة. وبفضل الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، استمرت محطات الشركة في العمل طوال الفترة الماضية لضمان تقديم الخدمات للعملاء ولمزودي الخدمات الصحية وكذلك لمساعدة العملاء على إتمام رحلاتهم الضرورية.

كما استمرت «أدنوك للتوزيع» في تحقيق التقدم في استراتيجيتها للنمو الذكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة، حيث قامت بافتتاح 25 محطة جديدة خلال النصف الأول بما في ذلك 18 محطة خلال الربع الثاني، فيما تمضي قدماً في تنفيذ خططها لافتتاح 50-60 محطة جديدة خلال عام 2020، بما في ذلك 20-25 محطة في دبي.

وعلى الرغم من القيود التي فرضها الإغلاق بسبب فيروس كورونا، نجحت الشركة في تجديد 11 متجراً خلال النصف الأول، بما في ذلك 10 متاجر خلال الربع الثاني، بينما تنوي الشركة الالتزام بخططها لتجديد 40-50 متجراً خلال عام 2020.

تحسن

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي: «نحن فخورون بالإجراءات التي تبنتها (أدنوك للتوزيع) للتصدي لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهها السوق، حيث استمرت جهودنا لضمان وصول خدماتنا للعملاء، مع تقديم المزيد من الخيارات لهم».

وأضاف: «شهدنا تحسناً في كميات الوقود المباعة نتيجة لتخفيف قيود الحركة على مستوى الدولة، وحافظنا على استراتيجيتنا للنمو الذكي لتوسيع مساحة حضورنا، ولضمان وصول شبكة خدماتنا إلى أنحاء دولة الإمارات كافة، خصوصاً في قلب الأحياء السكنية التي لم تكن تحظى في السابق بخدمات التزود بالوقود بسهولة».

توزيع الأرباح

أكدت شركة «أدنوك للتوزيع»، التزامها بسياسة توزيع الأرباح لعام 2020، وزيادتها بنسبة 7.5% لتبلغ 2.57 مليار درهم، وذلك بعد زيادتها بنسبة 62% خلال العام الماضي لتبلغ 2.39 مليار درهم. وتتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح النصفية للعام الجاري (10.285 فلوس للسهم) في أكتوبر المقبل وفقاً لموافقة مجلس الإدارة. وكانت الشركة أعلنت عن تعديلات في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مارس 2020 وذلك لعام 2021 وما يليه، حيث تم إقرار توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم لعام 2021، إضافة الى توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2022 وما يليه.

- سيولة الشركة بلغت 5.2 مليارات درهم في 30 يونيو الماضي.

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