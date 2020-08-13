359 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 359 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 145 مبايعة بقيمة 252.77 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراض بقيمة 63.18 مليون درهم، و129 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 189.59 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن أهم مبايعات الأراضي كانت مبايعتان بقيمة 10 ملايين درهم لكل منهما في منطقة «جزيرة 2»، تلتهما مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري».

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 79.25 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراض بقيمة 49.2 مليون درهم، و36 رهناً لفلل وشقق بقيمة 30.05 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 27.68 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «القصيص الأولى» بقيمة ستة ملايين درهم.

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