«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى بيرمنغهام وسيبو وهيوستن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمات الركاب إلى مدينة بيرمنغهام في إنجلترا، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، وإلى مدينة سيبو الفلبينية، اعتباراً من 20 أغسطس، وإلى مدينة هيوستن الأميركية، اعتباراً من 23 أغسطس الجاري، ليرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة مطلع الشهر المقبل.

وأكدت الناقلة في بيان أمس، أنه يمكن للمتعاملين من مختلف محطات الناقلة، التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوّار من رجال أعمال وسيّاح دوليين.

ووفقاً للبيان، ستشغل «طيران الإمارات» إلى بيرمنغهام أربع رحلات أسبوعياً، وإلى سيبو رحلتين أسبوعياً بطائرات من طراز «بوينغ 777-300ER»، كما ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى هيوستن بطائرات «بوينغ 777-300LR».

وأوضحت الناقلة أنها تخدم حالياً خمس محطات في الولايات المتحدة، هي: نيويورك جيه إف كيه، وواشنطن العاصمة، وبوسطن، وشيكاغو، ولوس أنجلوس، مؤكدة أنها ستواصل توسيع شبكتها إلى ست مدن، لتوفر للمتعاملين 27 رحلة أسبوعياً من دبي إلى تلك الدولة.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR إلزامي لجميع الركاب العابرين (ترانزيت)، والقادمين إلى الإمارات قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسيّاح، بصرف النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وستقدم «طيران الإمارات» تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً للمتعاملين، بصرف النظر عن وجهتهم، أو الدرجة التي يسافرون فيها، لافتة إلى أن هذه التغطية تسري على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة المتعاملين وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

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