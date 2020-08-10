إنجاز 1615 مبنى جديداً في دبي خلال النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات كشف عنها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، وصل إلى 1615 مبنى جديداً بقيمة بلغت 13 ملياراً و480 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل 269 مبنى شهرياً.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن المباني «متعددة الطوابق» المنجزة، وعددها 196 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة 10 مليارات و116 مليون درهم، فيما استحوذت الفلل الخاصة على نحو 43.7% من إجمالي عدد المباني المنجزة خلال النصف الأول.

وتفصيلاً، أوضحت بيانات أفصح عنها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، التي بلغ عددها 1615 مبنى جديداً، وصل إلى 13 ملياراً و480 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020.

ووفقاً للبيانات، فإن المباني «متعددة الطوابق» المنجزة، وعددها 196 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة 10 مليارات و116 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تلتها «الفلل الخاصة» المنجزة، وعددها 705 مبانٍ بقيمة بلغت ملياراً و480 مليون درهم.

وحلت «المباني العامة» في المركز الثالث، مسجلة 810 ملايين درهم بإجمالي 62 مبنى، ثم «الفلل الاستثمارية»، وعددها 562 مبنى، بقيمة بلغت 608 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة «المباني الصناعية» المنجزة 466 مليون درهم، وعددها 90 مبنى.

واستحوذت المباني «متعددة الطوابق»، على نحو 75% من إجمالي قيمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم دمج نوع المباني «نسبة طابقية» مع «متعدد الطوابق» في الإحصاءات الجديدة، تليها مباني «الفلل الخاصة»، بنسبة بلغت نحو 11% من إجمالي القيمة.

وبلغت حصة «المباني العامة»، نحو 6%، ومباني الفلل الاستثمارية 4.5%، مقابل 3.4% للمباني الصناعية.

واستحوذت الفلل الخاصة على نحو 43.7% من إجمالي عدد المباني المنجزة خلال النصف الأول، مقابل 34.7% للفلل الاستثمارية، في حين بلغت حصة المباني متعددة الطوابق 12% مقابل 5.6% للمباني الصناعية، و 3.8% للمباني العامة.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري 951 مبنى بقيمة ثمانية مليارات و507 ملايين درهم، مقابل 664 مبنى في الربع الثاني بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و973 مليون درهم.

نمو

بلغ عدد المباني المنجَزة في دبي 6665 مبنى جديداً خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 10.2% عن عام 2018، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 36 ملياراً و114 مليون درهم، بزيادة نسبتها نحو 6%.

• المباني «متعددة الطوابق» المنجزة، وعددها 196 مبنى، تصدّرت من حيث القيمة.

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