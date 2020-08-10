724 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 724 مليون درهم، بعد أن سجلت الدائرة 169 مبايعة بقيمة 281.74 مليون درهم، منها 27 مبايعة لأراض بقيمة 143.9 مليون درهم، و142 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 137.84 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 368.24 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 102 مليون درهم، بينما بلغت الهبات 11 هبة بقيمة 74.84 مليون درهم.

وأفادت «أراضي دبي» في بيان، بأن أهم مبايعات الأراضي كانت بقيمة 34 مليون درهم في منطقة «الورقاء الأولى»، تلتها مبايعتان بقيمة 11 مليون درهم لكل منهما في منطقة «جزيرة 2».

وتصدّرت «جزيرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت خمس مبايعات بقيمة 52 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، فيما تصدّرت «اليلايس 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

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