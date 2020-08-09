بالصور.. مطار دبي يستقبل الزوار اللبنانيين بالورود

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقبل فريق جمارك دبي في مطار دبي الدولي، الزوار اللبنانيين بالورود، تضامنا مع الشعب اللبناني.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث: "تعتبر مبادرة جمارك دبي وتسليمهم الزهور للزوار اللبنانيين مثالاً ساطعاً على الرعاية والاهتمام وروح اللطف التي يكنها مجتمع الطيران هنا، وأنا متأكد

من أنها وفرت قدراً من الإحساس بالراحة للمسافرين اللبنانيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

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