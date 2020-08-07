8.2 مليارات درهم مكاسب الأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت أسواق المال الإماراتية، خلال اليوم الأخير من تعاملاتها الأسبوعية، أمس، ارتفاعاً كبيراً في وتيرة المكاسب المتحققة، بعد تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية الإيجابية، التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة، إضافة الى استمرار عمليات الشراء على شريحة من الأسهم القيادية.

وفي ختام الجلسة، عزّزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خزينتها بأرباح قدرها 8.2 مليارات درهم تقريباً، وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وكان لافتاً للنظر الصعود القوي للمؤشرات العامة، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.25%، بالغاً مستوى 4359 نقطة، في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.35% مغلقاً عند 2107 نقاط.

وعلى مستوى حركة الأسهم التي قادت النشاط، في جلسة أمس، فقد واصل سهم بنك أبوظبي الأول في سوق العاصمة نشاطه مرتفعاً إلى 11.12 درهماً، وتبعه في الاتجاه نفسه سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.11 دراهم.

وشهد قطاع التأمين صعود سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين المغلق عند 3.31 دراهم، بعد إفصاح الشركة عن بياناتها المالية الإيجابية عن النصف الأول من عام 2020، كما ارتفع سهم «ميثاق» إلى 61 فلساً.

وفي سوق دبي المالي، واصل سهم «إعمار العقارية» مسيرة صعوده بالغاً حاجز 2.69 درهم. فيما أغلق سهم الاتحاد العقارية عند 33 فلساً، وحقق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مزيداً من المكاسب بالغاً 9.35 دراهم، كما ارتفع سهم «أرامكس» إلى 3.4 دراهم.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة في السوقين 405 ملايين درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 393 مليون سهم، نفذت من خلال 6065 صفقة.

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