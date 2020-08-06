12 درهماً ارتفاعاً في أسعار الذهب محلياً خلال أسبوع

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

حركة بيع المشغولات الجديدة شهدت بطئاً تأثراً بالارتفاعات السعرية.

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات قياسية راوحت قيمتها بين 10 و12.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الزيادات الجديدة بأسعار الذهب دعمت حركة نشاط كبيرة في بيع عدد من المتعاملين للسبائك والعملات التي بحوزتهم للمتاجر، مع تعاملات محدودة لبيع المشغولات المستعملة، لافتين إلى أن بيع المشغولات الجديدة شهد بطئاً تأثراً بالارتفاعات.

من جانبهم، أفاد متعاملون بالأسواق بأن الزيادات السعرية تعدّ بمثابة فرصة جيدة لبيعهم سبائك وعملات لديهم، لتحصيل سيولة مالية كافية لسداد التزامات خاصة بهم.

ارتفاعات كبيرة

وتفصيلاً، قال المتعامل، سمير سليم، إنه عقب ملاحظته للارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب، أمس، اتجه لبيع سبيكة من وزن 100 غرام، وعدد من العملات إلى المتاجر في سوق بدبي، لافتاً إلى أن الزيادات الجديدة للذهب تتيح الحصول على سيولة مالية مناسبة، من حصيلة بيع المنتجات التي كانت بحوزته، والاستفادة منها في سداد التزامات خاصة بأسرته.

وأضاف المتعامل، محمد صديق، أن الزيادات الكبيرة لأسعار الذهب، تعدّ بمثابة فرصة جيدة للمتعاملين الذين لديهم سبائك أو عملات لبيعها، خلال الفترة الحالية، والحصول على أسعار جيدة، تعدّ الأعلى في تاريخ مؤشرات أسعار الذهب، وهو ما جعله يتجه لبيع عدد من المنتجات لديه.

وأشار المتعامل، جورج تيان، إلى أنه قرر الاستفادة من الارتفاعات الجديدة للذهب، عبر بيع عدد من العملات كانت بحوزته، إضافة إلى مشغولات مستعملة تخص زوجته، لافتاً إلى أنه كان يؤجل قرار البيع منذ فترة، حتى جاءت الأسعار الأخيرة وحفزته على البيع.

زيادات جديدة

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «الزيادات الجديدة في أسعار الذهب، التي بلغت حدوداً قياسية غير مسبوقة، أسهمت في زيادة نشاط الإقبال من متعاملين لبيع منتجات السبائك والعملات التي بحوزتهم إلى المتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية الكبيرة».

وأضاف أن «عمليات بيع المشغولات الجديدة للمتعاملين شهدت مؤشرات بطء لافتة، بدعم من الزيادات الجديدة في الأسعار».

فرصة مثالية

في السياق ذاته، اعتبر مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب سوني، أن «الزيادات السعرية الجديدة للذهب تعدّ فرصة مثالية للمتعاملين، سواء لبيع أي منتجات ذهبية بحوزتهم، خصوصاً السبائك أو العملات، كونها السلع المناسبة للادخار والاستثمار مقارنة بالمشغولات»، مبيناً أن «الأسواق شهدت زخماً في الإقبال على بيع السبائك وتلتها العملات، فيما تراجعت بنسب كبيرة عمليات الشراء للمشغولات الجديدة».

وأضاف أن «استمرار أسعار الذهب عند المعدلات الحالية أو عند مؤشرات مقاربة لها، يعدّ من العوامل التي تدعم بطء الطلب على المشغولات الجديدة، وبالتالي يترقب معظم المتعاملين لعودة أسعار الذهب لتسجيل معدلات تراجع بنسب كبيرة محفزة للشراء مرة أخرى».

مشغولات جديدة

بدوره، قال مدير شركة «ماشوم للمجوهرات»، راج اوباهي، إن «تسجيل أسعار الذهب لمعدلات ارتفاعات قياسية، أخيراً، أسهم في زيادة بطء الطلب على المشغولات الجديدة، أو حتى شراء السبائك والعملات، فيما شهدت الأسواق عمليات إقبال على بيع عدد من المتعاملين لمنتجات سبائك، للاستفادة من الزيادات السعرية الكبيرة، خصوصاً كونها الأعلى في تاريخ الذهب»، لافتاً إلى أن «البعض مازال يترقب مؤشرات الأسعار ويؤجل قرارات البيع، مع توقعات تسجيل الأسعار لمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة، بدعم من استمرار جائحة (كورونا)».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 248.25 درهماً، بارتفاع قيمته 12.25 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 233.25 درهماً، بزيادة قدرها 11.5 درهماً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 222.5 درهماً، بارتفاع بلغ 11 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 190.75 درهماً، بزيادة 10 دراهم.

ارتفاع الأسعار فرصة مثالية لمتعاملين لبيع سبائك، وتحصيل سيولة مالية لسداد الالتزامات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news