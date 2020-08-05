مليارا درهم مكاسب سوقية للأسهم في «دبي المالي» خلال جلستين

المصدر: دبي - وام



واصل سوق دبي المالي اغلاقه على المربع الأخضر رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع في المؤشر العام خلال جلسة اليوم، مقارنة مع اليومين الماضيين وذلك وفقا لما تظهره المتابعة الخاصة بحركة السوق.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 500 مليون درهم مما رفع من اجمالي مكاسبها خلال جلستين الى ملياري درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق الى مستوى 2079 نقطة بزيادة نسبتها 0.02% مقارنة مع المكاسب التي حققتها في اليوم السابق.

وتظهر التعاملات دخول المزيد من الأسهم الى قائمة الرابحين وسط استمرار احجام السيولة عند مستويات جيدة بشكل عام من جهة وحدوث بعض عمليات جني الأرباح الطبيعية على بعض الأسهم التي ارتفعت بنسبة كبيرة في الأيام الماضية.

وواصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني تقديم الدعم للسوق بعدما ارتفع الى مستوى 9.2 دراهم معززا بذلك من مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، كذلك صعد سهم إعمار العقارية الى 2.63 درهم، وانعكس الأداء الإيجابي للسهم على بقية أسهم شركات المجموعة ومنها سهم إعمار للتطوير المرتفع الى 2.12 درهم، وسهم «إعمار مولز» 1.34 درهم.

وعلى مستوى حجم السيولة المتداولة، فقد شهدت جلسة أمس، ابرام صفقات بقيمة 310 ملايين درهم تقريبا فيما وصل عدد الأسهم المتداولة الى 530 مليون سهم، نفذت من خلال 4797 صفقة.



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