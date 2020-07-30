«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى كلارك أول أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستستأنف خدمات الركاب إلى كلارك في الفلبين، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، ما سيوسع شبكتها العالمية إلى 68 وجهة، خلال الشهر المقبل، ويوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة، عبر دبي، بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أنها ستشغل ست رحلات أسبوعياً بين دبي وكلارك بطائرات «بوينغ 777-300ER»، مشيرة إلى أنه تم تحديد مواعيد هذه الرحلات في أوقات ملائمة، تلبي احتياجات المسافرين.

وبينت أن الرحلة «ئي كيه 2520» تعمل أيام الإثنين والأربعاء والسبت، حيث تغادر دبي الساعة 2:55 فجراً، لتصل إلى مطار كلارك الدولي الساعة 3:45 عصراً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 338» من كلارك الساعة 5:15 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 9:40 ليلاً. وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، تغادر الرحلة «ئي كيه 2572» دبي في الساعة 4:50 صباحاً، وتصل إلى كلارك في الساعة 5:40 مساءً، في حين تقلع رحلة العودة من كلارك «ئي كيه 338» في الساعة 7:10 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً.

وباستئناف الرحلات إلى كلارك، ستعمل «طيران الإمارات» بخدمات منتظمة إلى محطتين في الفلبين، حيث كانت بدأت تشغيل رحلات العاصمة مانيلا منذ 11 يونيو الماضي. وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة إلى 13 مدينة، عبر 10 دول وأقاليم في جنوب وجنوب شرق آسيا.

68 وجهة

تخدم شركة «طيران الإمارات»، حالياً، أكثر من 68 وجهة في قارات العالم الست، ما يسهل لعملائها، من مختلف المناطق، السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وإفريقيا، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط. وتطبق «طيران الإمارات» مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً، حيث تحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news