أبوظبي ترفع الطاقة الاستيعابية في المطاعم والمقاهي إلى 80%

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت "اقتصادية أبوظبي"، اليوم، تعميماً برفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% في المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة داخل المراكز التجارية وخارجها. ويأتي ذلك بناء على الإجراءات الوقائية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي.

ونص التعميم على جملة من الإجراءات الاحترازية، من ضمنها إخضاع الموظفين لفحص "كورونا" بتقنية الليزر DPI كل أسبوعين في مراكز اختبار سيتم إعدادها لهذا الغرض، وفحص حرارة الموظفين عند الوصول، واستخدام أدوات المائدة والأطباق التي يتم تعقيمها حرارياً.

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