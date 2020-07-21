«الإمارات للعطلات» تتيح حجز برنامج عطلة بإيداع 199 درهماً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت «شركة الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة لـ«شركة طيران الإمارات»، إجراءات جديدة لمنح المتعاملين مزيداً من الخيارات والمرونة أثناء حجز عطلاتهم.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنها عدّلت سياسة الحجز لتوفر للمتعاملين فرصة لحجز برنامج عطلة مقدماً بإيداع 199 درهماً فقط، بدلاً من دفع ثمن البرنامج مقدماً، إضافة إلى توفير مواعيد فيديو تتيح لهم التخطيط مسبقاً، وإجراء الحجز بسهولة من منازلهم.

وتضمن السياسة الجديدة ثبات سعر برنامج العطلة، المتضمن الرحلة الجوية مع «طيران الإمارات» والإقامة الفندقية والتنقلات، كما تضمن للمتعامل إمكانية تغيير خطة السفر بسبب وباء «كوفيد-19».

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن للمتعاملين زيارة الموقع emiratesholidays.com للاطلاع على برامج العطلات، وحجز اختيارهم، مع توافر المرونة والتوفير، وإمكانية الترقية، وغيرها من المزايا، وحجز موعد فيديو، والتحدث إلى أحد خبراء السفر في «الإمارات للعطلات». كما يمكنهم أيضاً زيارة أي من مكاتب «الإمارات للعطلات» في دولة الإمارات، أو حجز موعد فيديو خاص للحصول على معلومات عن برامج العطلات.

وقال نائب رئيس أول تطوير المبيعات عبر الإنترنت و«الإمارات للعطلات»، بوب كابلي، إن «الإمارات للعطلات» ملتزمة دائماً بتوفير أفضل تجارب للمتعاملين معها، والتأكد من شعورهم بالثقة عند وضع خطط سفرهم معنا، وحصولهم على أفضل قيمة مقابل ما يدفعونه ثمناً لبرامجهم. وأضاف: «يسّرنا سياسات الحجز، ووفرنا مواعيد بالفيديو، وسنواصل تنفيذ التدابير التي تتيح للمتعاملين أقصى قدر من المرونة وراحة البال».

- البرنامج يتضمن الرحلة الجوية والإقامة الفندقية والتنقلات.

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