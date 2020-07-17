«روكو فورتيه» تعيد فتح فنادقها ومنتجعاتها في إيطاليا وألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

محتوى إعلاني

أعلنت مجموعة فنادق «روكو فورتيه» عن إعادة فتح عدد من فنادقها ومنتجعاتها في إيطاليا وألمانيا، في خطوة تعكس مؤشرات إيجابية لبداية انتعاش قطاع السياحة، وتشجع استئناف السفر من جديد خلال فصل الصيف.

وذكرت المجموعة أنه في ظل استمرار تفشي جائحة «كوفيد-19»، وفي مسعى منها إلى تعزيز التدابير الاحترازية الجديدة التي اتخذتها بهذا الخصوص، أبرمت اتفاقية شراكة حصرية مع «فيستا جيت» شركة الطيران الخاصة العالمية.

وأوضحت أن «فيستا جيت» ستقدم بموجب الشراكة الجديدة أسعاراً تفضيلية لضيوف فنادق «روكو فورتيه»، لنقلهم على متن أسطولها المكون من أكثر من 70 طائرة تحمل علامتها التجارية، إلى منتجعات وفنادق المجموعة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

خطوات إضافية

اتخذت «فيستا جيت» خطوات إضافية لدعم إجراءات السلامة والأمان المتبعة لديها يومياً، لضمان سفر ضيوف الفنادق والمنتجعات بطمأنينة تامة.

وتشمل هذه الخطوات تحديث بروتوكولات طاقم الطائرة ومعايير الخدمة على متنها وتنظيف وتعقيم مقصورات الركاب، بعد كل رحلة طيران، وإجراء الفحص الطبي لركاب الطائرة، ووضع فرق مخصصة لتأمين الموافقة على رحلات الطيران وتنسيقها عند كل عملية حجز.

مساحات خارجية

تمتاز مجموعة فنادق «روكو فورتيه» بوفرة الأماكن والمساحات الخارجية في الهواء الطلق، ما يضمن توفير الراحة والأمان والخصوصية لجميع الضيوف. وتشمل الفنادق والمنتجعات، التي تمت إعادة فتحها خلال الشهر الماضي، كلاً من منتجع «ماسيريا توري مايزا» في إيطاليا، الذي يضم حديقة خاصة أو تراساً خاصاً لكل غرفة أو جناح، على غرار تصميم فيلا خاصة مستقلة، إضافة إلى منتجع «فيردورا» في صقلية، الذي يمتد على مساحة 230 هكتاراً، ويتكون من فيلل خاصة وملاعب غولف وشاطئ خاص.

فنادق

كما تشمل الفنادق التي تقع في المناطق الحضرية، وتم افتتاحها في يوينو أيضاً، فندق «دي روسّي» في روما الشهير بحديقته التاريخية التي بناها المهندس المعماري، جوزيبي فالادييه، في القرن الـ18، والتي تم ترميمها ببراعة في الأشهر القليلة الماضية لتعود إلى ألقها، فضلاً عن فندق «هوتيل دي روم» في برلين، الذي يتميز بتوفير مناظر خلابة لأفق المدينة الرائع من ركن المشروبات البانورامي، الذي يقع على تراس سطح الفندق.

إلى ذلك، تمت إعادة فتح فندق «ذا تشارلز» في ميونيخ بالأول من يوليو الجاري، فيما سيفتح فندق «ذا بالمورال» التاريخي في إدنبره بالمملكة المتحدة، أبوابه بالأول من أغسطس المقبل.

أعلى المعايير

قال مؤسس ورئيس مجموعة فنادق «روكو فورتيه»، السير روكو فورتيه: «يسعدني أن نشهد رفع القيود المفروضة والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد أسابيع عدة من الإغلاق التام، الذي شهدته دول الاتحاد الأوروبي التي تحتضن فنادقنا».

واضاف أن «ذلك سيمكن المجموعة من إعادة فتح جميع فنادقها بشكل تدريجي لاستقبال عملائها». وتابع فورتيه: «من جانبنا نضمن تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، ليشعر ضيوفنا وموظفونا بالطمأنينة والأمان».

يشار إلى أن مجموعة فنادق «روكو فورتيه»، التي تأسست في عام 1996 على يد السير روكو فورتيه، وشقيقته أولغا بوليتزي، تضم 15 فندقاً ومنتجعاً. وتمتاز هذه الفنادق القديمة منها والجديدة، بأنها مشيّدة بأنماط معمارية راقية في مناطق استثنائية.

سياسة إلغاء الحجوزات

إضافة إلى رفاهية الضيوف والموظفين، التي تعدّ الأولوية الرئيسة لدى مجموعة فنادق «روكو فورتيه»، تدرك المجموعة أن المرونة في إجراءات السفر أمر لابد منه أيضاً. لذا وضعت سياسة إلغاء الحجوزات، إذ يمكن إلغاء جميع الحجوزات الفردية الحالية أو المستقبلية، التي تمت مباشرة عن طريق المجموعة، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، خلال 24 ساعة قبل موعد الوصول، دون فرض أي رسوم.

وأوضحت المجموعة أنه يستثنى من هذا القرار الحجوزات على بعض الأجنحة والفلل وعمليات الشراء المسبق.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news