«دبي للاستثمار» تحقق 14.5 مليار درهم أرباحاً صافية خلال 24 سنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرعت شركة دبي للاستثمار جرس سوق دبي المالي، أمس، احتفالاً باليوبيل الفضي لتأسيسها وانطلاق أنشطتها الاستثمارية في دولة الإمارات، لافتة إلى تسجيلها صافي أرباح متراكمة قدره 14.5 مليار درهم على مدى السنوات الـ24 الماضية. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «دبي للاستثمار» تعد إحدى أكثر الشركات نشاطاً من حيث التداول في السوق، إذ بلغت قيمة التداول على أسهمها، منذ إدراجها في السوق وحتى نهاية يونيو الماضي 169.5 مليار درهم، من خلال ما يزيد على 1.2 مليون صفقة على 47 مليار سهم.

شركة بارزة

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: «يسعدنا استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس، بمناسبة اليوبيل الفضي لشركة دبي للاستثمار، بوصفها إحدى أبرز الشركات المدرجة في السوق منذ انطلاقته يوم 26 مارس 2000».

وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع (دبي للاستثمار)، بما يمكنها من مواصلة الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الإدراج في سوق دبي المالي، سواء على صعيد توطيد العلاقات مع قاعدة السوق الضخمة من المستثمرين التي تتجاوز 845 ألف مستثمر، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، الأمر الذي يعود بالنفع على مساهميها».

سياسات سليمة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن الشركة، منذ تأسيسها، نجحت في رفع قيمة حقوق المساهمين والمستثمرين بشكل كبير، من خلال اتباعها سياسات سليمة، ورؤية مستقبلية لتأسيس استثمارات استراتيجية، وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة، وعمليات تخارج مربحة. وأضاف أن من بين الأهداف طويلة المدى، التي تتطلع الشركة إلى تحقيقها، التركيز على الاستثمارات المتنوعة من خلال الانخراط في الاستثمارات الذكية، واستهداف القطاعات المتنوعة، والدخول في الاستثمارات والخدمات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

صافي أرباح

ووفقاً لبيان الشركة، يبلغ عدد المساهمين في شركة دبي للاستثمار 16 ألفاً و502 مساهم (حتى يونيو 2020). فيما سجلت الشركة نمواً في قيمة حقوق المساهمين، من 650 مليون درهم إلى 12 مليار درهم (حتى ديسمبر 2019).

كما بلغ مجموع ما وزعته، خلال تلك الأعوام، على المساهمين 6.59 مليارات درهم، كأرباح نقدية وأسهم منحة. وسجلت الشركة صافي أرباح متراكمة قدرها 14.5 مليار درهم، بعائد استثماري وصلت نسبته إلى 21% على مدى السنوات الـ24 الماضية.

21 مليار درهم إجمالي الأصول

بعد أن تمكنت شركة دبي للاستثمار من تسجيل نمو في رأس المال المدفوع من 650 مليون درهم إلى 4.25 مليارات درهم، فقد حقق إجمالي أصول الشركة نمواً من 718 مليون درهم منذ التأسيس، ليصل إلى 21 مليار درهم حتى ديسمبر 2019، بفضل تركيزها على النمو المطرد في أصولها، مع التخطيط الاستراتيجي للتخارج من الأعمال. وشهدت الشركة، نمواً في المردود السنوي، حيث ارتفع من 68 مليون درهم، ليبلغ 2.9 مليار درهم، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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