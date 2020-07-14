«تاتا إنترناشيونال ليمتد» تُنجز صفقة توريق بقيمة 48 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «تاتا إنترناشيونال ليمتد» عن إتمامها الشريحة الأولى من صفقة «توريق» مستحقات بقيمة 48 مليون دولار، لدعم نمو أعمالها في إفريقيا.

وأفاد بيان صدر أمس بأنه تم توريق المستحقات من خلال كيان أسسته شركة «التميمي ومشاركوه» في سوق أبوظبي العالمي، فيما اضطلعت شركة «ألبن كابيتال»، ومقرها دبي، بدور المستشار المالي الوحيد للصفقة.

وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، نجحت «تاتا إنترناشيونال ليمتد» بجمع تمويل مقابل مستحقاتها من ثمانية بلدان إفريقية هي كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وغانا، ونيجيريا، والسنغال، وساحل العاج، وزامبيا.

وقال مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، جمعة الهاملي، إن سوق أبوظبي العالمي مركز مالي دولي يتسم بقدرته على الابتكار ومواكبته للتطور والاستجابة للمتطلبات.

بدوره، قال العضو المنتدب لدى «تاتا إنترناشيونال ليمتد»، نويل تاتا، إن إفريقيا تمثل سوقاً رئيسة لأنشطة «تاتا إنترناشيونال» في قطاع المركبات التجارية، لافتاً إلى أن الصفقة تتيح لها زيادة حصتها السوقية في إفريقيا، ودعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي.

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