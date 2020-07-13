اقتصادية دبي توضح شروط تنظيم العروض والتنزيلات والسحوبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي، أن العروض والتنزيلات تعتبر أداة تسويق ضرورية للتجار، مما يجعل عملية تنظيم حملات العروض الترويجية والتنزيلات أمر مهم للتأكد من عدم وجود ممارسات سلبية وتضليل للمستهلكين، مشيرة إلى أنه لإجراء العروض والتنزيلات والحملات الترويجية بكل أنواعها، لا بد من أن يحصل التاجر على التصاريح اللازمة من اقتصادية دبي، والجهات الرسمية الأخرى إن لزم الأمر، إلى جانب ضرورة تحلي طالبي خدمة العروض بالمصداقية والنزاهة في عروضهم.

وشدد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، محمد لوتاه، على أن استخراج تصاريح العروض تعد من أهم الاشتراطات والتعليمات التي يحصل عليها التاجر فور الحصول على رخصته التجارية، لافتا إلى أن تدقيق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على العروض الترويجية وشروطها، يأتي لحماية حقوق التاجر والمستهلك معاً، فضلاً عن عدم السماح بالتلاعب بالعروض أو الأسعار أو السحوبات.

وأضاف أن دليل الالتزام التجاري بيّن بالتفصيل أبرز العناصر والشروط التي يحتاجها التاجر ليتمكن من ممارسة هذا النشاط بالشكل السليم، بالإضافة إلى حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء في كل ما يتعلق بالتخفيضات والعروض.

وأوضح الدليل الصادر عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن على التاجر أن يدرك ويعي أهم العناصر التي تتعلق بالعروض والتنزيلات والحملات الترويجية وممارسة النشاط أثناء فتراتها، والتي تتمثل في أنواع الحملات الترويجية، وشروطها، إذ أكد الدليل أنه يجب قبل تقديم عرض معين معرفة الفرق بين أصناف وأنواع العروض كالتالي: الخصومات، وهي التي تقوم بتخفيض سعر المنتج أو الخدمة بنسبة معينة، التنزيلات، وهي التي يكون بها مدى لنسبة الخصم (من % وإلى %)، كما يجب توفر أسعار ما قبل التنزيلات وما بعدها في المحل، العروض، وهي التي تقدم بها المنشأة منتج آخر مقابل شراء المنتج المرغوب، مثل اشتري واحد واحصل على الآخر مجاناً أو إمسح واربح.

وفي ما يتعلق بشروط الحملات الترويجية، ذكر الدليل أنه بناء على التصريح الصادر من اقتصادية دبي، يجب على التاجر الالتزام بالتفاصيل المذكورة في التصريح من حيث: مواقع الحملات الترويجية، نوع الحملة الترويجية، مثل (الجوائز الفورية، السحوبات، العروض الخاصة، التنزيلات، التصفيات وغيرها)، مدة الحملة الترويجية، بحيث أن لكل حدث وقت محدد لبداية المناسبة ونهايتها، ويشترط على التاجر الالتزام بهذه الفترة وعدم البدء بالعروض قبل الموعد المصرح به وعدم اكمال ممارسة البيع بالعروض بعد انتهاء الفترة كما هو مذكور في التصريح إلا بأخذ موافقة تمديد الحملة.

وبين الدليل أنه يمكن للتاجر وضع الملصقات الترويجية للحملات الترويجية داخل المحل التجاري، كما أن بعض المناسبات لها مواضيع معينة ومحددة بوجود تصميم معين، حيث يجوز للتاجر استعمال هذه التصاميم التي تخص المناسبة بعد أخذ التصريح اللازم، واستخدامها في المحلات، وعلى التاجر أيضاً الالتزام بهذه البنود، حيث أنها وضعت لحفظ حقوقهم والحفاظ على حقوق المستهلك.

من جهة أخرى، تطرق الدليل إلى السحوبات والجوائز، والتي تعتبر من أهم الطرق التي تعمل على تنشيط السوق وتفاعل جمهور المستهلكين في المنطقة، حيث تقوم اقتصادية دبي على تنظيم سير السحوبات وضمان حقوق التاجر والمستهلك، وذلك عن طريق وضع إجراءات لتسجيل السحوبات، وتوعية المستهلكين والتجار فيما يخص منظومة السحوبات بشكل تفصيلي، وقد أشار الدليل إلى أبرز العناصر المهمة التي يجب على التاجر معرفتها في ما يخص السحوبات والجوائز، وتتمثل في شروط تصريح السحب.

ويعتبر تصريح السحب الخطوة الأولى لإجراء السحوبات في الإمارة، والتي تشمل: اسم الحملة، نوع السحب، المدة الزمنية للعرض، تاريخ الانتهاء من الحملة، تاريخ السحب، وصف الجائزة، قيمة الجائزة، اسم ممثل الشركة، وأرقام التواصل الخاصة به.

أما في ما يتعلق بمرحلة السحب، فقد لفت الدليل إلى أن السحوبات التي تجريها المنشآت تخضع لإشراف من مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لأسباب تتمثل في، ضمان حيادية عملية السحب، وصول الجائزة الى الفائز الذي يستحقها، ابلاغ الفائز من قبل الشركة بوجود ممثل من اقتصادية دبي، ضمان عدم تغيير الجوائز المحددة أو تغيير اسم الفائز أو بيانات الكوبونات والقسائم، إلى جانب ذلك فتعتبر عملية السحب غير قانونية في حال عدم وجود مفتش من الدائرة، ويحق لاقتصادية دبي إلغاء السحب أو اتخاذ أي إجراء قانوني وفقا للإجراءات المطبقة لديها.

كما أشار الدليل إلى مرحلة ما بعد السحب، إذ أكد على التدقيق على ملفات السحوبات لضمان إيصال الجائزة للشخص الفائز خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما عمل، والتدقيق على الكشف المرسل من المنشأة عن نهاية الحملة الترويجية بجميع النتائج، حيث يتضمن: أسماء الفائزين، نوع الجائزة، وقيمة الجائزة، مشيراً إلى أنه في حال عدم استلام الجائزة من قبل الفائز في الكشف، تؤول الجائزة لاقتصادية دبي.

وتشير بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي إلى أن إجمالي عدد التصاريح الصادرة خلال الفترة من بداية يناير 2019 إلى التاسع من يوليو الجاري بلغ 15 ألفا و477 تصريحاً، توزعت كالتالي: التخفيضات 2477 تصريحاً، العروض الخاصة 1318 تصريحاً، والتصفية 369 تصريحاً، في حين بلغت تصاريح الجوائز الفورية 6689 تصريحاً، و4624 تصريحاً للسحوبات.

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