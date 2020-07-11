أسعار الذهب تدعم تجارة السبائك بيعاً وشراءً

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.5 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وتأتي الارتفاعات السعرية التي حققها المعدن الأصفر، للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي زيادات سعر غرام الذهب إلى 11.5 درهماً خلال ثلاثة أسابيع، في وقت نشطت فيه تجارة السبائك الذهبية بيعاً وشراءً.

تجارة السبائك

وقال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن الأسواق شهدت إقبالاً من قبل متعاملين على بيع السبائك الذهبية، بدعم من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن تلك الزيادات تأتي للأسبوع الثالث على التوالي.

ولفت إلى إقبال متعاملين آخرين، بنسب أقل، على شراء سبائك ذهبية، تحوطاً من تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

معاملات حذرة

بدوره، اعتبر مدير محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، أن مواصلة الذهب تسجيل زيادات سعرية للأسبوع الثالث على التوالي، انعكس سلباً على معدلات الطلب على شراء المشغولات الجديدة، لكنه أسهم في زيادة إقبال متعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية، إضافة إلى شراء متعاملين لسبائك، تحوطاً من ارتفاع متوقع للذهب بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن معظم عمليات شراء السبائك تتم بشكل حذر، وتتركز في الأوزان الصغيرة.

في السياق نفسه، قال مدير شركة «مجوهرات بغداد»، رواد ضياء السعودي، إن عدداً من المتعاملين في السبائك لأغراض الادخار أو الاستثمار، فضّل أخيراً بيعها، بهدف الاستفادة من الزيادات التي سجلتها أسعار الذهب.

وأشار إلى أن الزيادات السعرية الكبيرة للذهب انعكست سلباً على مؤشرات شراء المشغولات الجديدة، لافتاً إلى أن التجار يعوّلون على عودة الأفواج السياحية للأسواق خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط المبيعات.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع 219.5 درهماً بارتفاع قيمته 4.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجّل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 206.25 دراهم، بزيادة قدرها 4.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 196.75 درهماً، بارتفاع بلغ أربعة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 168.75 درهماً بزيادة بلغت 3.5 دراهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news