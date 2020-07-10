1.1 مليون نزيل في منشآت أبوظبي الفندقية خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية «فنادق وشقق فندقية» في إمارة أبوظبي، 1.1 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت نسبة الإشغال إلى 70%، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة مع إيرادات بلغت نحو 1.29 مليار درهم، ما يؤشر إلى استمرار نشاط القطاع، وفق ما يظهره الرصد الذي نفذه مركز الإحصاء في أبوظبي.

ووصل عدد الغرف في المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 32 ألفاً و806 غرفة، منها 27 ألفاً و358 غرفة تابعة لـ123 فندقاً، و5448 شقة فندقية تتوزع على مدن أبوظبي والعين والظفرة.

وبلغ عدد النزلاء الإماراتيين في المنشآت الفندقية 307 آلاف نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذين على 30.7% من إجمالي عدد النزلاء، تلاهم النزلاء من آسيا باستثناء الدول العربية بـ268 ألف نزيل، ومن أوروبا 211 ألف نزيل، و138 ألف نزيل من الدول العربية، و70 ألف نزيل من الأميركتين الشمالية والجنوبية، فيما توزع العدد المتبقي على الدول الأخرى.

وعلى مستوى عدد ليالي الإقامة بلغ عددها نحو 3.1 ملايين ليلة، منها 635 ألف ليلة من النزلاء من الإمارات، و163 ألف ليلة لحملة جنسية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و383 ألف ليلة لحملة الجنسية من الدول العربية الأخرى، و724 ألف ليلة لنزلاء من آسيا باستثناء الدول العربية، و867 ألف ليلة لحملة الجنسية الأوروبية، في حين توزع بقية العدد على الجنسيات الأخرى.

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آلاف نزيل إماراتي في فنادق أبوظبي خلال الربع الأول من 2020.

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