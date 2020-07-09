"مراكز التسوق بدبي" تطرح جوائز بمليون درهم عبر سحوبات "مفاجآت صيف دبي"

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

كشفت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن اطلاق حملتها الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي 2020 والتي ستشمل سحوبات رقمية على جوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم على مدار سبعة أسابيع.

وسيحصل كل متسوق خلال فترة العرض الممتدة من 9 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس عند إنفاق 200 درهم، على فرصة المشاركة في السحب الرقمي، حيث سيحظى 70من المتسوقين بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 300,000 درهم أو6 سيارات إنفينيتي Q50 الجديدة.

وأفادت المجموعة بأنه بالإضافة لتلك العروض، فإن حملة "تسوق واربح" خلال مفاجآت صيف دبي ستشمل موسمي عيد الأضحى والعودة إلى المدارس، لتبدأ العروض الترويجية لعيد الأضحى من 19 يوليو حتى خمس أيام العيد، حيث تتاح الفرصة لـ 50 شخصاً للفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200،000 درهم، بينما سيستمر عرض "العودة إلى المدارس" في الفترة من 9 أغسطس وحتى 29 أغسطس، حيث سيربح 20 فائزًا محظوظًا ما مجموعه 100،000 درهم.

وستقام سحوبات مفاجآت صيف دبي لسيارات إنفينيتي Q50 بتاريخ 18 و 25 يوليو و 15 و 22 و 29 أغسطس، بينما سيتم إجراء سحوبات عيد الأضحى المبارك خلال أيام العيد، وسحب العودة إلى المدارس بالتزامن مع مواعيد سحب مفاجآت صيف دبي.

و قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد سيف الغرير، إن "شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع مراكز التسوق ساعدتنا على تصميم طرق تفاعلية جديدة لاستضافة العروض الترويجية لمفاجآت صيف دبي 2020 التي طال انتظارها هذا العام. وكلنا ثقة بأننا قد نظمنا تجربة آمنة للمستهلكين ليستمتعوا بصيفهم في دبي ولا سيما مع تطبيق مراكز التسوق المشاركة تدابير شاملة للصحة والسلامة".

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: أحمد الخاجة، إن "شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة مراكز التسوق في دبي تزداد قوةً عاماً بعد عام، وأصبحت هذه الشراكة أقوى بشكل ملحوظ خلال هذا العام، فنحن نتعاون معاً ونعمل بجد من أجل بناء ثقة المستهلك وإعادة تشكيل قطاع التجزئة من خلال الحملات التي تعد أكثر من مجرد عروض ترويجية لاستقطاب المتسوقين. وفي ظل وجود السحوبات الرقمية، نتوقع حدوث تحول في سلوك الشراء الخاص بالمستهلكين. وحرصاً على الصحة والسلامة العامة، نشجع عمليات الدفع بدون تلامس، وإجراء اختبارات كوفيد-19 بشكل منتظم لموظفي البيع بالتجزئة في مراكز التسوق".

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