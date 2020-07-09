«ويجو»: 50% زيادة في عمليات البحث على الحجوزات إلى دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأن دبي تربّعت على قائمة البلدان والمناطق الأكثر جذباً للسياح من كل أنحاء العالم، لما تتمتع به من مقومات، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن جهوزية دبي لاستقبال الزوّار، ارتفعت عمليات البحث على موقع الشركة الشبكي 50%، بالنسبة للحجوزات إلى دبي.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن أبرز الوجهات التي تصدّرت عمليات البحث من العالم إلى الإمارات، هي مصر بنسبة 16%، تلتها السعودية بنسبة 9%، والهند بنسبة 9%، ثم الأردن بنسبة 7% ومن ثم الكويت بنسبة 4%.

مؤسسة مطارات دبي: عدد الرحلات الجوية المنتظمة في تزايد مستمر مع إعلان شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" بدء رحلاتهما إلى مزيد من المحطات الدولية.#الامارات_اليوم pic.twitter.com/w6hyRZouLI — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 8, 2020

الأكثر جذباً

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن «دبي تربّعت على قائمة البلدان والمناطق الأكثر جذباً للسياح من كل أنحاء العالم، لما تتمتع به من مقوّمات تجمع بين الراحة والترفيه الأنشطة السياحية المتنوّعة في آن معاً».

وأضاف حميدان، لـ«الإمارات اليوم»، أن «نجاح القطاع السياحي في دولة الإمارات شكل نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول، لاسيما أن الإمارات استطاعت أن تعزّز مكانتها على خارطة السياحة والسفر العالمية، لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية».

وجهة مفضلة

وذكر حميدان أن «الإمارات اتخذت تدابير احترازية تتوافق مع أعلى معايير السلامة، لتعزيز ثقة المسافرين بكل مراحل السفر»، مشيراً إلى أن الوجهات السياحية في الدولة قادرة على حجز مكانها بسرعة في قائمة الوجهات المفضلة للسياح حول العالم.

وتابع حميدان: «بدأنا نلاحظ ذلك بمجرد رفع القيود المفروضة على التنقل حول العالم، حيث ارتفع الطلب عالمياً على الإمارات كإحدى الوجهات السياحية المفضلة، إضافة إلى الثقة العالية، والقدرات الهائلة التي وظفتها الدولة في تعاملها مع (كوفيد-19)».

وقال إنه «مع الإعلان عن جهوزية دبي لاستقبال الزوّار والسياح عبر المطارات كافة، ارتفعت عمليات البحث على موقعنا للحجوزات إلى دبي، حيث وصلت إلى 230 ألف عملية بحث من مختلف أنحاء العالم، بزيادة 50% منذ تاريخ إعلان استعداد دبي لاستقبال الزوّار».

أبرز الوجهات

وأفاد حميدان بأن الجهات المعنية في دولة الإمارات واصلت جهودها لتعزيز البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية للاستعداد لمواجهة الظروف، التي فرضها فيروس «كورونا»، وذلك بالتزامن مع تسارع الخُطى لإعادة حركة النشاط الاقتصادي لما كانت عليه قبل هذه الجائحة، لافتاً إلى أن من شأن هذه التدابير أن تسهم في عودة السياحة تدريجياً، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية للدولة.وأكد أن «دبي وجهة سياحية مفضّلة لدى الجميع، وشهدنا زيادة في عمليات البحث على الطيران على موقعنا فور إعلان الدولة بقرار استقبال السياح خلال الأسابيع الماضية».

وأوضح أن أبرز الوجهات التي تصدّرت عمليات البحث من العالم إلى الإمارات هي: مصر بنسبة 16%، تبعتها السعودية بنسبة 9%، والهند بنسبة 9%، من ثم الأردن بنسبة 7%، والكويت بنسبة 4%.

استقبال السياح

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت بدء استقبال السياح والزوّار عبر مطارات دبي، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، وذلك وفق اشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين، سواء من المغادرين أو القادمين، وكذلك جميع العاملين في مطارات دبي، ولتأكيد تجنّب تفشي وباء «كوفيد-19»، سواء في الداخل أو الخارج، فيما اتخذ مطار دبي الدولي جميع الإجراءات التشغيلية التي تسهم في انسيابية حركة المسافرين، مع ضمان سلامتهم وصحتهم.

230

ألف عملية بحث من مختلف أنحاء العالم على حجوزات دبي.

مصر تتصدّر الوجهات في عمليات البحث من العالم إلى الإمارات.

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