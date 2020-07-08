تخفيضات تصل إلى 90% خلال «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إنه سيتم طرح عروض تخفيضات بنسب تراوح بين 25 و90% في متاجر ومراكز التسوّق بدبي، خلال الفترة من التاسع من يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل، وذلك ضمن عروض النسخة 23 من «مفاجآت صيف دبي».

وأضاف الخاجة، خلال مؤتمر صحافي عقد عن بُعد، أمس، أن عروض وفعاليات الدورة الحالية ستشهد زخماً مقارنة بالدورات السابقة، مع مراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة «كورونا»، إذ ستتم مراعاة التدابير الوقائية المشدّدة في الفعاليات والعروض.

وأوضح أن عروض التخفيضات والفعاليات تكتسب أهمية خاصة، مع عودة استقبال الزوّر والأفواج السياحية في دبي، كما أنها تحمل رسالة للزوّار والعالم بأن دبي، من خلال توجيهات حكومتها، وفرت سبلاً أكثر أمناً للتسوّق، واستئناف الأنشطة والفعاليات للعائلات والأفراد، مع كون دولة الإمارات عموماً من أكثر الدول نجاحاً في التعامل واحتواء فيروس «كورونا».

وكشف أن المؤسسة أطلقت سحوبات إلكترونية بدلاً من السحوبات عبر القسائم التقليدية للمتسوّقين، إضافة إلى فعاليات وألعاب افتراضية.

برنامج حافل

وذكر أن الفعاليات والعروض ستشمل مناسبات عدة، من أبرزها موسما عيد الأضحى، والعودة إلى المدارس، مع إطلاق تخفيضات نهائية قبيل ختام «مفاجآت صيف دبي».

وأوضح أنه إضافة إلى «مفاجآت صيف دبي»، فإن برنامج الفعاليات في دبي سيكون حافلاً حتى نهاية العام الجاري، إذ ينطلق «مهرجان دبي للمفروشات» من 24 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، يليه موسم أزياء الخريف والشتاء من الثاني من أكتوبر إلى 15 أكتوبر، فيما ينطلق «تحدي دبي للياقة» من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر، ثم عروض مصاحبة لعدد من المتاجر ومراكز التسوّق، مواكبة لفعالية «ديوالي» من السادس من نوفمبر إلى 21 من الشهر ذاته، فيما تنطلق عروض نهاية العام من الخامس إلى 23 ديسمبر المقبل.

سحوبات أسبوعية

من جهته، قال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات مدير التحالفات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إنه سيتم إجراء سحوبات أسبوعية على سيارة «إنفينيتي كيو 50» للمتسوّقين الذين تزيد مشترياتهم في مراكز التسوّق المشاركة على 200 درهم.

وأضاف أن سحوبات عيد الأضحى ستمتد خمسة أيام، يتم فيها تقديم عيدية لـ50 فائزاً بقيمة 4000 درهم لكل فائز، إضافة إلى سحوبات موسم العودة إلى المدارس، وتتضمن جوائز لـ20 فائزاً بقيمة 5000 درهم لكل فائز.

ولفت كذلك إلى سحوبات وجوائز، بالتعاون مع أكثر من 600 مطعم في دبي، بالتنسيق مع منصة «زوماتو»، إضافة إلى سحوبات من مركز تسوّق «ابن بطوطة مول»، من خلال السحب على المشتريات بقيمة 200 درهم، إضافة إلى نقاط ولاء عبر برنامج «شير».

في السياق نفسه، قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن التخفيضات السعرية ستكون طوال فترة عروض الصيف بين 25 و75%، وتصل إلى 90% في مراكز تسوّق مختلفة، مع عروض يطلق عليها «فلاش»، ويتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من إطلاقها، إضافة إلى عروض توزع بين المتاجر، بحيث تتاح لمتجر واحد يومياً عروض تخفيضات موسعة تصل إلى 90%.

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