«هنيويل»: الإمارات تتصدر المنطقة في الأنظمة التقنية لمواجهة «كورونا»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «هانيويل» الدولية، بأن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في تبني الأنظمة التقنية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» اعتمادا على وجود بنية تحتية تقنية متطورة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة عن بعد، اليوم، للإعلان عن حلول رقمية شاملة تنفذها في الدولة، لاسيما بالمرافق والمباني الخدمية والسكنية.

وقال نائب الرئيس ومدير عام الشركة لتقنيات المباني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، جورج بو متري، إن الشركة وقعت اتفاقيات أخيرا لتركيب أنظمة رقمية لمراقبة جودة الهواء في مبان تابعة لجهات تجارية وحكومية في الدولة، فضلا عن أجهزة لمراقبة الحرارة والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى أجهزة الأسلاك المضادة للبكتيريا وكفاءة التعقيم.

وأضاف بو متري، أن هذه الحلول تشتمل على توفير تنبيهات في الوقت الفعلي لأصحاب المباني والمشغلين حتى يتمكنوا من معالجة المشكلات بسرعة أو التعامل مع الحوادث المتعلقة بالعدوى.

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